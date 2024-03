Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwarzfahrer verletzt Kontrolleurin/Ladendieb verkauf Parfüm

Lüdenscheid (ots)

Zwei Kontrolleurinnen beabsichtigten am Montagabend, gegen 18:40 Uhr, einen 21-jährigen Lüdenscheider in einem Linienbus zu kontrollieren, der auf der Herscheider Landstraße unterwegs war. Als der junge Mann kein Ticket vorweisen konnte, versuchte er an einer Haltestelle zu fliehen. Als sich ihm eine Kontrolleurin in den Weg stellte, schlug der 21-jährige ihr mit dem Ellbogen in den Bauch. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache, nachdem er zuvor nochmals erfolglos versuchte zu flüchten. Dort wurde er im weiteren Verlauf, nach erfolgter Feststellung der Personalien, wieder entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Erschleichens von Leitungen und Körperverletzung ermittelt. (schl)

Zwischen Donnerstag und Montag entwendete ein 31-jähriger Lüdenscheider aus einer Drogerie im Sterncenter insgesamt neun Falschen höherwertiges Parfüm. Bei seinem letzten Diebstahl am Montagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, wurde er durch einen Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen er Polizei festgehalten. Der 21-jährige räumte ein, dass er das geklaute Parfüm in der Innenstadt weiterverkauft. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls. (schl)

