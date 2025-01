Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Lagerhallen im Ortsteil Kirrlach beschäftigt Feuerwehren der Region

Waghäusel-Kirrlach (ots)

Aus unbekannter Ursache kam es in einem Kunststoff-verarbeitenden Betrieb in der Nacht zum 07.02.2025 zu einem Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte quoll bereits dichter Rauch aus dem Gebäude - welches innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand stand. Aktuell sind über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz.

Die Löschmassnahmen werden noch einige Zeit dauern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell