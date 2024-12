Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brennender Adventskranz in einer Wohnung ruft die Feuerwehr zum Einsatz

Weingarten(Baden) (ots)

Einen brennenden Adventskranz hat die Freiwillige Feuerwehr am frühen Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Der Integrierten Leitstelle Karlsruhe wurden über den Notruf ein Feuerschein und die Rauchentwicklung aus einer Wohnung in Weingarten gemeldet. Die örtliche Feuerwehr war unter der Leitung ihres Kommandanten Günther Sebold mit 22 Einsatzkräften und zwei Löschfahrzeugen im Einsatz. "Wir konnten den brennenden Adventskranz ins Freie bringen und dort mit wenig Wasser ablöschen", berichtete der Einsatzleiter. Die Bewohner waren nicht zuhause. "Wegen Bauarbeiten hat das Haus derzeit ein Gerüst und wir konnten so schnell über den Balkon in die Wohnung im 1. Obergeschoss vorgehen", erläuterte Sebold weiter. Die Feuerwehr hat außerdem mit einem Elektrolüfter die stark verrauchte Wohnung anschließend belüftet.

Die aus den Nachbarorten Stutensee, Walzbachtal und Pfinztal alarmierten Feuerwehren und Einsatzkräfte mussten nicht mehr eingesetzt werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Einsatzstelle. Die Schnelleinsatzgruppe Führung und der DRK Ortsverein Weingarten waren mit drei Helferinnen und Helfer vor Ort. Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes war Max Kässinger vom DRK. Bei dem Feuer hat sich niemand verletzt.

Die Polizei war mit einer Beamtin und einem Beamten vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung konnten vorübergehend bei Verwandten untergebracht werden.

