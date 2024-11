Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Gemeldeter Dachstuhlbrand in Rheinstetten endete glimpflich

Rheinstetten, Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Rheinstetten wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte wurde eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls des Mehrfamilienhauses vorgefunden. Die Bewohner hatten das Mehrfamilienhaus bereits geräumt, verletzt wurde niemand. Feuerwehrkräfte mit Atemschutzausrüstung wurden zur Brandbekämpfung im Dachgeschoss eingesetzt. Die Feuerwehr Reinstetten war mit beiden Abteilungen bis 15.30 Uhr im Einsatz. Gegen 14:20 Uhr am Donnerstag, des 28. November 2024 wurden die Feuerwehrleute von Rheinstetten sowie Polizei - und Rettungskräfte mit dem Einsatzstichwort "Dachstuhlbrand" in die Friedrichstraße im Stadtteil Forchheim alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung auf dem Dach unter der installierten Photovoltaikanlage. Nach Ankunft der ersten Kräfte wurden umgehend Feuerwehrkräfte mit Atemschutzausrüstung zur Brandbekämpfung im Dachgeschoss eingesetzt. Wegen der Rauchentwicklung auf der Dachhaut des Mehrfamilienhauses wurde die mitalarmierte Drehleiter der Feuerwehr Rheinstetten in Stellung gebracht. Sämtliche Bewohner hatten bereits das Wohngebäude verlassen und wurden auch nicht verletzt. Die Löschmaßnahmen im Dachgeschoss hatten bereits nach kurzer Zeit Erfolg und das Entfernen der Dachhaut mit Hilfe der Drehleiter war nicht mehr nötig. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Gegen 15:30 Uhr wurde die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben und die Feuerwehrkräfte rückten wieder in die beiden Feuerwehrhäuser ein. Die Feuerwehr Rheinstetten war unter der Einsatzleitung von Stadtkommandantin Tatjana Wurst mit 5 Fahrzeugen und 32 Feuerwehrkräften beider Abteilungen im Einsatz. Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug waren unter der organisatorischen Leitung des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen des Revier Ettlingen sowie des Posten Rheinstetten im Einsatz. Vor Ort war noch der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Rheinstetten mit mehreren Mitarbeitenden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell