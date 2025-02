Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 560

Oberhausen-Rheinhausen (ots)

Der Fahrer eines PKW wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 560 zwischen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen im Landkreis Karlsruhe und der Gemeinde Neulußheim im Rhein-Neckar-Kreis am Freitagnachmittag kurz nach 13:20 Uhr tödlich verletzt. Aus bisher noch nicht bekannten Umständen geriet der PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW war von Neulußheim kommend in Richtung Süden unterwegs. Der 55 jährige Fahrer des PKW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte wurden aus beiden Landkreisen alarmiert. Nachdem die Feuerwehr den Zugang zu der eingeschlossenen Person geschaffen hatte, stellte der Notarzt fest, dass der PKW Fahrer bereits verstorben war. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen. Die Feuerwehren aus Oberhausen-Rheinhausen, Neulußheim und Altlußheim waren mit zwölf Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Von der Polizei waren sechs Streifenwagen im Einsatz. Die Polizei sperrte zwischen Oberhausen und Neulußheim die Landstraße wärend der Rettungs- und Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr. Der LKW-Fahrer wurde im Rettungswagen versorgt und zur weiteren Unterstützung wurden Kräfte der Notfallseelsorge aus dem Rhein-Neckar-Kreis alarmiert. Der stellvertretende Kreisbrandmeister aus dem Landkreis Karlsruhe, Bertram Maier war vor Ort an der Einsatzstelle. Diese befand sich auf Gemarkung Oberhausen, direkt an der Grenze zwischen den beiden Landkreisen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell