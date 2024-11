Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder viele Anrufe angeblicher Polizisten

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am späten Freitagabend kam es in der Gemeinde Am Ettersberg und im Weimarer Norden vermehrt zu Anrufen vermeintlicher Beamten der Kriminalpolizei mit unterdrückter Rufnummer. In der Nachbarschaft trieben sich laut ihnen Diebesbanden herum und es seien bereits Festnahmen vorgenommen worden. In den bei den Festgenommenen aufgefundenen Sachen hätten sich Informationen zu den Wohnsituationen und Wertgegenständen der Angerufenen befunden, man sei also ausspioniert worden. Wer zu diesem Zeitpunkt nicht bereits aufgelegt hatte, wurde in der Folge zu seinen Wertsachen und Bargeld befragt. In der überwiegenden Zahl der Fälle, wurden keinerlei Geldforderungen gestellt. Eine 86-jährige Weimarerin jedoch empfing im Anschluss an eines der Telefonate einen angeblichen Polizeibeamten bei sich zuhause, welcher sich die Wertgegenstände ansehen und diese verstecken helfen sollte. Nachdem jener für einen Moment mit dem Geld alleine gelassen wurde, verließ er die Wohnung mit Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Anrufe wie diese sind keine Seltenheit, ob Schockanrufe zu angeblichen Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Verwandten oder Diebesbanden in der Nachbarschaft. Lassen Sie bei Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten eine gesunde Vorsicht walten. Die Polizei ruft in der Regel nicht mit unterdrückter Rufnummer an. Auch Fragen zu Wertsachen oder Bargeld werden durch die Polizei nicht gestellt. Sollten sich Ihnen ein Polizeibeamter persönlich vorstellen, gerade in zivil, lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen und fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Dienststelle nach, ob es sich um einen echten Polizeibeamten handelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell