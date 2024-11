Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena, ID Jena

Jena (ots)

Mit Messer niedergestochen

Im Anschluss einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern, in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Jena, kam es am Samstagabend dem 23.11.2024 gegen 18:00 Uhr zu einem Angriff und anschließender Verletzung, durch ein unbekanntes Stichwerkzeug zum Nachteil eines Bewohners. Beide Beteiligte gehören als Mitbewohner zur Unterkunft. Der 27-jährige Geschädigte wurde durch einen Angriff im Bereich der Brust schwer verletzt und in die Notaufnahme nach Jena verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich versuchtem Totschlages wurde eröffnet und durch die KPI Jena bearbeitet. Der Tatverdächtige (59 Jahre) ebenfalls Bewohner der Obdachlosenunterkunft konnte im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei durch Beamte im Nahbereich festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rentnerin bestohlen

Am Freitag dem 22.11.24 gegen 17:15 Uhr überlistete ein unbekannter Dieb eine Rentnerin im Bereich Jena Nord. Auf Höhe der Nordschule bot der unbekannte Dieb einer Rentnerin seine Hilfe zum Tragen der mitgeführten Einkaufstüten an. Als der unbekannte die Einkaufstüten übernommen hatte sprang dieser plötzlich in eine Straßenbahn und entfernte sich mit dem Beutegut vom Tatort. Der unbekannte Dieb wird als: groß, beigefarbene Hose, schwarze Mütze, beschrieben. Auch in diesem Falle bitte die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Kennt jemand die geschädigte Rentnerin? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter. Tel.: 03641/81-0

PKW bedrängt Fahrradfahrer

Am Freitagabend dem 22.11.2024 gegen 21:15 Uhr wurde ein Fahrradfahrer massiv von einem unbekannten PKW in der Jenaer Innenstadt bedrängt. Teilweise sollen sogar Passanten gefährdet worden sein. Nach Angaben des Geschädigten ist dieser mit seinem Fahrrad am Freitagabend im Bereich Schillerstr. fortfolgend Teichgraben und anschließend noch durch die Johannisstraße gefahren. Dabei sei diesem ein PKW unbekanntem Fabrikates /- Farbe gefolgt. Der PKW solle mehrfach versucht haben den Radfahrer von der Fahrbahn abzudrängen bzw. zu blockieren. Zwischenzeitlich solle der PKW sogar Kontakt mit dem Fahrrad gehabt haben. Schließlich sollen mehrere Passanten im Bereich der Johannisstraße durch den PKW gefährdet worden sein. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Kann jemand Aussagen zum betreffenden Sachverhalt mach? Hat jemand diese Situation beobachten können. Kann jemand Angaben zum Fahrzeugtyp oder dem Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter. Tel.: 03641/81-0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell