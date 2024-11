Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Kennzeichendiebstähle und Urkundenfälschungen geklärt.

Eisenberg (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland fiel am Samstagabend ein silberfarbener Pkw Mazda in der Biberacher Straße in Eisenberg auf. An dem zu dieser Zeit parkenden Fahrzeug waren einige Tage zuvor entwendete Kennzeichen angebracht. Nach einiger Zeit der Observation kam eine Personengruppe auf das Fahrzeug zu und konnte so gestellt werden. Hierbei wurde auch der aktuelle Besitzer des nicht zugelassenen Pkw angetroffen. Das gleiche Fahrzeug war bereits vor einer Woche in der Schützengasse in Eisenberg, ebenfalls mit zuvor entwendeten Kennzeichen, festgestellt worden. Der 29-jährige, polizeilich bereits bekannte Beschuldigte muss sich nun wegen der Diebstähle und mehrerer Urkundenfälschungen durch das Anbringen der Kennzeichen an sein Fahrzeug strafrechtlich verantworten. Nach der Spurensicherung vor Ort musste er zudem seine Fingerabdrücke abgeben und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Weitere zwischenzeitlich möglicherweise begangene Delikte wie das Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne vorgeschriebenen Versicherungsschutz werden durch die Polizei geprüft. Da sein 54-jähriger Begleiter am Kontrolliert zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich führte wird auch gegen diesen nun strafrechtlich ermittelt.

