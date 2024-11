Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Eisenberg (ots)

Freitagabend kurz vor 17:30 Uhr warf ein noch zu ermittelnder Beschuldigter einen Böller in einen Altkleidercontainer in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eisenberg. Der Inhalt des Containers unterhalb des Busplatzes fing daraufhin Feuer und wurde komplett zerstört. Der Brand musste anschließend durch die Eisenberger Feuerwehr gelöscht werden. Eine sich zu dieser Zeit vom Tatort entfernende Gruppe aus insgesamt 10 Kindern und Jugendlichen konnte im Rahmen der Fhndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgegriffen und kontrolliert werden. Hinweise zur weiteren Aufklärung nehmen die Polizeistation in Eisenberg unter der Telefonnummer 036691 750, sowie die Polizeiinspektion Saale-Holzland in Stadtroda unter der Telefonnummer 036428 640 entgegen.

