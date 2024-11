Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnung vor Haustürgeschäften

Apolda / Weimarer Land (ots)

Am 21.11.2024, gegen 12:00 Uhr wurden zwei ältere Personen beim Spazierengehen im Ernst-Thälmann-Ring in Apolda durch zwei bislang unbekannte, männliche Täter angesprochen. Die beiden Männer, welche mit einem schwarz/weißen Pkw Peugeot mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren, erschlichen sich unter einer Legende den Zutritt zur Wohnung der älteren Leute und boten vermeintlich hochwertige Jacken und Handtaschen zum Verschenken an. Die Betroffenen wurden misstrauisch und gaben an, dass sie kein Geld hätten, worauf die Männer die Wohnung in unbekannte Richtung verließen.

Aktuell stellt die Polizei in Apolda im Stadtgebiet und im Raum Weimarer Land eine Häufung von unseriösen Haustürgeschäften und damit einhergehenden Betrugsdelikten, insbesondere beim Ankauf/Verkauf von Kleidung, Schmuck und Gold, fest.

Grundsätzlich ist besondere Vorsicht geboten, wenn fremde Personen Zugang zu ihrer Wohnung erlangen wollen. Sie sind nicht verpflichtet fremde Personen in ihre Wohnung zu lassen, wenn diese kein berechtigtes Interesse vorweisen können und sich nicht vorher ordnungsgemäß über ein Unternehmen angemeldet haben. Verweigern sie im Zweifel den Zugang und informieren sie sich bei Ihrem Vermieter oder den betroffenen Unternehmen zu dem Sachverhalt.

Behalten sie bei fremden Personen immer ein gewisses Maß an Misstrauen aufrecht, egal um welches Anliegen es sich handelt. Ob Haustürverkäufer, Telekommunikationsanbieter, Versorger für Strom/Wasser, Versicherer, Reinigungs- oder Reparaturdienste. Ein seriöses Unternehmen wird Ihnen immer einen ordentlichen Geschäftsabschluss mit Informationsmaterial und ausreichend Bedenkzeit einräumen.

Das Drängen auf einen Vertragsabschluss an der Haustür sollte sie stutzig machen! Es gibt grundsätzlich keinen Grund übereilte Entscheidungen an der Haustür zu treffen.

Geben sie grundsätzlich keine persönlichen Informationen über ihre Person/Barvermögen/Wertgegenstände heraus.

Sollten sie auch nur den geringsten Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, ziehen sie Hilfe (Verwandtschaft, Nachbarn, o. a.) hinzu und verständigen sie direkt die Polizei unter dem Notruf 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell