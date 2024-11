Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missachtung Rechtsfahrgebot

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 92-jähriger Toyota-Fahrer die B85 in Nohra um nach rechts auf die B7 Richtung Weimar abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Audi die B7, aus Richtung Weimar kommend um an der Kreuzung in Nohra nach links auf die B85 abzubiegen. Normalerweise hätten sich die Fahrtwege der beiden Beteiligten nicht kreuzen dürfen. Allerdings verstieß der 92-jährige Weimarer gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurde der Audi so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

