Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen

Germersheim (ots)

Am 16.07.2024 wurde in der Sandstraße in Germersheim an einem geparkten Pkw die Heckscheibe eingeschlagen. Von der Rückbank wurde ein Laptop entwendet, welcher dort gut einsehbar lag. Es wurde eine Spurensuche am Fahrzeug durchgeführt. Die Sachschadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell