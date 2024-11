Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Gesetzesbruch war nicht genug

Jena (ots)

Die Taschen seines Kapuzenpullovers nutzte ein Dieb, als er sich Donnerstagnachmittag in einer Drogerie in der Nähe des Salvador-Allende-Platzes befand. Er verstaute darin ein Parfum im Wert von 25 Euro und wollte unbemerkt den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Sein Vorhaben wurde jedoch durchschaut und er noch im Geschäft darauf angesprochen. Nur wenige Minuten später ging er mit gleichem Vorgehen in einem nahegelegenen Kaufhaus vor. Dort versuchte er vergeblich mehrere Socken zu stehlen. Aus beiden Fällen ist er ohne Diebesgut, jedoch jeweils mit einer Strafanzeige der Polizei davongezogen.

