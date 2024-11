Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Einbruch von der Überwachungskamera erfasst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: In der Nacht zum vergangenen Donnerstag brachen bislang Unbekannte in eine Lagerhalle in der Ladestraße ein. Während der Tathandlung, kurz nach Mitternacht, entdeckten die Einbrecher eine Überwachungskamera und zerstörten diese. Die Aufzeichnungen konnte jedoch gesichert werden. Als Beute nahmen die Täter mehrere Werkzeuge im Wert von insgesamt etwa 1.300 Euro mit. Die Ermittlungen dauern an.

