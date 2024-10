Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Entstehungsbrand in Bonn-Beuel - Anwohnerin verhindert Schlimmeres

Bonn (ots)

Bonn-Beuel, Siegfried-Leopold-Straße, 20.10.2024, 15:55 Uhr

Am Nachmittag des 20.10.2024 wurde die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Beuel informiert. Bereits auf der Anfahrt, der umgehend entsendeten Einsatzkräfte, informierte die Anwohnerin die Leitstelle darüber, dass sie einen Entstehungsbrand in der Küche ihrer Wohnung bereits eigenständig gelöscht habe.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte konnten diese Meldung glücklicherweise bestätigen, sodass die Einsatzkräfte vor Ort und auf Anfahrt schnell reduziert werden konnten. Mit einem Elektro-Lüfter wurde die betroffene Wohnung ventiliert und von dem wenigen Rauch befreit, der noch in der Wohnung verblieben war. Die Wohnung selbst sowie alle restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses bleiben weiterhin bewohnbar.

Da die Anwohnerin sich bei ihrem Selbstlöschversuch über eine unbekannte Zeit im Rauch aufhielt, wurde sie durch das Personal des Rettungsdienstes untersucht und im Anschluss, zur weiteren Kontrolle in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 in Beuel, des Führungsdienstes sowie des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell