FW-BN: Feuerwehr rettet Hund aus dem Rhein

Bonn-Schwarzrheindorf - Rheinstrom; 18.10.2024 11:30 Uhr

Am Freitagmittag meldete eine Anruferin, dass ihr Hund, ein stattlicher Leonberger-Mix mit dem Namen ,Motte', auf Höhe der Kläranlage Beuel in Not geraten sei. Am Auslass der Kläranlage befand sich der Hund auf einer Betonmauer, die beim aktuellen Rheinpegel vollständig überflutet ist, und kam ohne Hilfe nicht mehr an Land. Offensichtlich hatte die Neugier ihn dazu veranlasst ins Wasser zu gehen.

Das Mehrzweckboot, besetzt mit Einsatzkräften der Feuerwache Beuel, konnte durch den geringen Tiefgang nah genug an die Stelle heranfahren und den Hund aus dem Wasser retten.

Der Hund wurde umgehend an Land gebracht und an die glückliche Besitzerin übergeben.

