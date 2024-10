Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Straßenbahn erfasst Fahrradfahrerin an Haltestelle Bonn-Auerberg

Bonn (ots)

Bonn-Auerberg; Pariser Straße; 10.10.2024; 10:26 Uhr. Die Feuerwehr Bonn wurde am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Straßenbahn der Linie 61 an der Haltestelle Auerberger Mitte alarmiert. Zunächst war unklar, ob die Fahrradfahrerin unter der Straßenbahn eingeklemmt war. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten glücklicherweise fest, dass dies nicht der Fall war. Durch den Rettungsdienst wurde unverzüglich die medizinische Versorgung der verunfallten Fahrradfahrerin eingeleitet. Auch der Fahrer der Straßenbahn wurde durch den Rettungsdienst betreut. Die Fahrgäste in der betroffenen Straßenbahn blieben unverletzt. Die Pariser Straße war während des Einsatzes voll gesperrt und der Straßenbahnverkehr war an der Unfallstelle unterbrochen. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswache 1 mit der Rüsteinheit, die Feuer- und Rettungswache 2, die Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 26 Einsatzkräften.

