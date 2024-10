FW-BN: Straßenbahn kollidiert mit PKW

Bonn (ots) - Bonn-Pennenfeld. Zeppelinstraße; 30.09.2024 08:02 Uhr Am Montagmorgen kollidierten zwei PKW im Kreuzungsbereich der Zeppelinstraße und Hans-Böckler-Allee in Pennenfeld. Trotz der verkehrsberuhigten Situation in der Tempo-30-Zone wurde ein PKW durch den Aufprall auf den Bürgersteig geschleudert. Die beiden Insassen dieses PKW wurden leicht bzw. schwer verletzt. Der Fahrer des anderen PKW blieb unverletzt. ...

