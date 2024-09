Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bonn (ots)

Bonn-Pennenfeld. Zeppelinstraße; 30.09.2024 08:02 Uhr

Am Montagmorgen kollidierten zwei PKW im Kreuzungsbereich der Zeppelinstraße und Hans-Böckler-Allee in Pennenfeld. Trotz der verkehrsberuhigten Situation in der Tempo-30-Zone wurde ein PKW durch den Aufprall auf den Bürgersteig geschleudert. Die beiden Insassen dieses PKW wurden leicht bzw. schwer verletzt. Der Fahrer des anderen PKW blieb unverletzt.

Die beiden Fahrer der PKW konnten diese eigenständig verlassen. Die eine Beifahrerin wurde durch den Rettungsdienst und eine Notärztin noch im Fahrzeug erstversorgt und anschließend in einen Rettungswagen gebracht. Eine technische Rettung durch die Feuerwehr war nicht erforderlich.

Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Bonner Polizei übergeben.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3 sowie von der Löscheinheit Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell