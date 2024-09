Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Lama Drama

Bonn (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst informiert, dass sich ein Lama auf dem Hermann-Wandersleb-Ring in Endenich befindet.Vor Ort zählte die Besatzung eines Tanklöschfahrzeuges insgesamt zwei Lamas und drei Ziegen. Es folgte eine kurze Verfolgungsjagd. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei konnten die Tiere im Bereich Kollegienweg gefangen werden. Die Tiere wurden auf eine benachbarte Wiese geführt wo sie, gesichert mit Feuerwehrleinen in Ruhe Grasen konnten. Derzeit wird nach den Eigentümern gesucht.

