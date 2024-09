Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr Bonn sichert manövrierunfähige Motorsegelyacht auf dem Rhein

Bonn (ots)

Bonn, Rheinstrom, 11.09.2024, 15:34 Uhr - Über die Wasserschutzpolizei wurde der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn eine manövrierunfähige Motorsegelyacht gemeldet. Die am östlichen Rheinufer vor Anker liegende Yacht drohte sich zu lösen und damit abzutreiben.

Aufgrund der örtlichen Lage wurden von der Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte für einen Wasserrettungseinsatz aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis alarmiert. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte fanden in Höhe der Einfahrt zum Mondorfer Hafen eine notgeankerte Yacht vor, die von der Polizei talwärts abgesichert war. Die Segelyacht wurde vom Mehrzweckboot der Feuerwehr Bonn längsseits genommen und so vor einem Abtreiben gesichert. Im Anschluss wurde in Absprache mit der Wasserschutzpolizei und dem in direkter Nähe stattfindenden Fährbetrieb die Segelyacht sicher in den Mondorfer Hafen gebracht. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein war nicht beeinträchtigt. Die Schiffe konnten die Unglücksstelle in langsamer Fahrt passieren. Es gab keine verletzten Personen.

Im Einsatz waren insgesamt 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bonn - Feuerwache 2, die Freiwillige Feuerwehr Niederkassel und Bornheim aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die DLRG Bonn, ein Rettungswagen des Roten-Kreuz Niederkassel sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Bonn.

