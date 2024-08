Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Heiß gelaufene Bremse an mit Gefahrgut beladenem LKW löst Feuerwehreinsatz aus

Bonn (ots)

BAB 565 - Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Bonn zu einem vermeintlichen Gefahrgutaustritt an einem LKW auf die Bundesautobahn 565 in Fahrtrichtung Koblenz alarmiert. Initial wurde die Autobahnpolizei durch den Fahrer eines mit Gefahrgut beladenen LKWs darüber informiert, dass dieser vermutlich Gefahrgut verliere. In Begleitung der Autobahnpolizei wurde der LKW auf einen Autobahnabschnitt ohne direkt angrenzende Bebauung geführt. Parallel wurden die Kräfte der Feuerwehr Bonn nach Stichwort ABC3-LKW alarmiert. Die erst eintreffenden Kräfte konnten schnell feststellen, dass lediglich eine Bremse des Sattelaufliegers heiß gelaufen war. Diese wurde durch Kräfte der Autobahnpolizei mittels Feuerlöscher abgelöscht. Die Feuerwehr kühlte die Bremse ab. Die geladenen Seecontainer mit Gefahrgut nahmen keinen Schaden. Für die Dauer der Maßnahmen war die BAB 565 in Fahrtrichtung Koblenz für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren rund 60 Kräfte der Umwelteinheit der Feuerwache 3, der Lösch- und Rüsteinheit der Feuerwache 1, des Rettungsdienstes, des Führungsdienstes und der Löscheinheiten Duisdorf, Bad Godesberg, Dottendorf und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

