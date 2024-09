Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnung in Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Bonn (ots)

Bonn-Tannenbusch, Riesengebirgsstraße, 21.09.2024, 14:02 am frühen Samstagnachmittag gingen gleichzeitig mehrere Notrufmeldung in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Gemeldet wurde ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Ca. 30 Bewohner waren bereits im Begriff selbstständig das Gebäude zu verlassen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Das Feuer wurde mittels einem Löschrohr unter Atemschutz gelöscht, parallel kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum und die unmittelbar benachbarten Wohnungen auf Raucheintrag. Abschließend wurde die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen. Die Bewohner des Hauses, mit Ausnahme der Bewohner der Brandwohnung, konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Bewohner der Brandwohnung können bei Bekannten untergebracht werden, da die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Buschdorf, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst.

