Frankfurt (ots) - (co) Vor etwa drei Wochen (12. Oktober 2024) kam es in den Morgenstunden am Hauptbahnhof zu einem schweren Raub. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Jetzt werden Zeugen der Tat gesucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich am Samstag, den 12. Oktober 2024, im Zeitraum von ...

