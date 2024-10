Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Erfolgreiche Truppmannausbildung für die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen

Tönisvorst (ots)

Vom 26. August bis zum 12. Oktober 2024 fand der erste Teil der gemeinsamen Grundausbildung für die Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tönisvorst und Kempen statt. Im Rahmen der sogenannten Truppmannausbildung erlangen die angehenden Feuerwehrleute unter der Leitung der Ausbilder Patrick Renkes vom Löschzug Schmalbroich und Markus Schultes von der Löschgruppe Unterweiden grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten für ihren Einsatz bei der Feuerwehr. Die Module 1 und 2 konnten an diesem Wochenende von allen 18 Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen werden.

In den ersten beiden Modulen steht vor allem der Erwerb von Grundkenntnissen im Löscheinsatz, in der Fahrzeug- und Gerätekunde sowie in rechtlichen Grundlagen im Fokus. Neben der Theorie wurden zahlreiche praktische Übungen durchgeführt, um erste Erfahrungen im Aufbau einer Wasserversorgung und im sicheren Umgang mit den wichtigsten Knoten und Stichen zu sammeln. Der im August begonnene Lehrgang endete mit der erfolgreichen theoretischen Prüfung am 9. Oktober. Auch die praktische Prüfung am 12. Oktober wurde von allen Teilnehmenden, darunter drei Frauen, erfolgreich abgeschlossen.

Die gesamte Ausbildung, die ausschließlich in der Freizeit der Teilnehmenden durchgeführt wird, gliedert sich in vier Module, wodurch die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie gewährleistet werden soll. Einige der neuen Kameraden konnten aus den Reihen der Jugendfeuerwehr übernommen werden, während sich erfreulicherweise auch einige Quereinsteiger der Freiwilligen Feuerwehr angeschlossen haben. Die jüngsten Teilnehmenden waren 18 Jahre alt, der älteste hat die 30 bereits überschritten.

Die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen gratulieren allen Absolventen zu ihrem Erfolg und danken den Ausbildern für ihren unermüdlichen, zeitintensiven Einsatz sowie die hervorragende Unterstützung während der gesamten Ausbildung.

Weiter geht es im zweiten Teil der Grundausbildung mit den Modulen 3 und 4. Neben einer Vertiefung der bisherigen Themen wird dabei auch der Bereich der technischen Hilfeleistung behandelt. Nach erfolgreichem Abschluss dürfen sich die Kameraden dann offiziell Truppmann bzw. Truppfrau nennen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell