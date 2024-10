POL-MS: Wildunfall auf der A1 - Wolf tödlich verletzt

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag (14.10.) zwischen 09:20 Uhr und 11:40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Vischeringweg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über eine Terrassentür in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit bislang unbekannter Beute vom Tatort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die ...

