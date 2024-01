Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbrüche in Jugendhaus und Schule - Tresor mitgenommen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen, 13.-15.01.2024, sind Unbekannte in den Jugendraum in der Weckstraße in Öflingen, zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen in eine Schule in der Zelgstraße in Wehr gewaltsam eingedrungen. In den Räumlichkeiten wurden mehrere verschlossene Türen aufgehebelt, Schränke und Schubladen durchwühlt. Aus dem Schulgebäude wurde ein beiger Tresor, worin sich ein geringer Bargeldbetrag und Schlüssel befanden, komplett mitgenommen. Der Abtransport müsste mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Auch aus dem Jugendraum kamen Bargeld und Schlüssel weg. Während die Diebstahlsschäden überschaubar blieben, richteten die Einbrecher einen erheblichen Sachschaden in und an den Gebäuden an. Der Sachschaden liegt auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und verdächtiger Fahrzeuge.

