POL-MS: Münsteraner Polizist zum Präsidenten der International Police Association gewählt

Münster (ots) - Nachdem es im Sommer (27.06.-20.08.) zu einer Serie von PKW-Aufbrüchen in Münsters Innenstadt gekommen ist, hat die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Einsatzkräfte haben den Tatverdächtigen bereits am 20.08. auf frischer Tat dabei erwischt, wie er an der Achtermannstraße in ein Auto eingebrochen ist. Die Polizei nahm den ...

