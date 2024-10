Polizei Münster

POL-MS: Nach Serie von PKW-Aufbrüchen - 24-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Nachdem es im Sommer (27.06.-20.08.) zu einer Serie von PKW-Aufbrüchen in Münsters Innenstadt gekommen ist, hat die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Einsatzkräfte haben den Tatverdächtigen bereits am 20.08. auf frischer Tat dabei erwischt, wie er an der Achtermannstraße in ein Auto eingebrochen ist. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und regte Untersuchungshaft an. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 24-Jährigen. Nach seiner Festnahme endete die Tatserie abrupt.

Im Verlauf umfangreicher Ermittlungen konnten dem Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit bereits zehn Taten bewiesen werden. Nach derzeitigem Stand kommt er für eine Vielzahl weiterer Taten der Serie in Frage, die Ermittlungen dauern an.

