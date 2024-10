POL-MS: Geldautomat in Bottrop gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (10.10., 3:00 - 9:00 Uhr) zwei hochwertige Fahrzeuge in der Frauenburgstraße und am Wilhelm-Spinn-Weg entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. An der Frauenburgstraße entwendeten die bislang unbekannten Täter zwischen 6:00 und 9:00 Uhr einen hochwertigen, grauen Range Rover, der vor dem Haus geparkt wurde. ...

