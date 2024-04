Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - In einer Nacht zwei Einbrüche in Geschäfte - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag (09.04.2024) ist es in der Rathausallee zu zwei Einbrüchen in zwei nebeneinanderliegenden Geschäften gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Bargeld in einer Gesamtsumme eines mittleren vierstelligen Eurobetrags entwendete.

In einem jeweiligen Zeitraum von 19:00 Uhr bis 09:00 Uhr drangen die unbekannten Täter über die rückwärtige Seite Dornbusch gewaltsam in ein Blumen- und in ein Lebensmittelgeschäft ein. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten in den beiden Geschäften durchsucht.

Aufgrund der direkten nebeneinanderliegenden Örtlichkeiten und der zeitlichen Überschneidung wird zum bisherigen Stand der Ermittlungen ein Tatzusammenhang angenommen.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizei in Norderstedt führt die Ermittlungen und ruft Zeugen auf, sich zu melden. Wer hat verdächtige Personen oder sonstige relevante Beobachtungen in der Nacht insbesondere im Bereich Dornbusch wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell