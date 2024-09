Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Ereignisreicher Samstagabend für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst-Vorst, Butzenstraße 21.09.2024, 18.27 Uhr und Tönisvorst-St. Tönis, Corneliusstraße, 21.09.2024, 19.13 Uhr Am frühen Abend wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst gleich doppelt gefordert. Bei einem Verkehrsunfall auf der Butzenstraße mit zwei Schwerverletzten musste der Rettungsdienst unterstützt und das Unfallfahrzeug gesichert werden, bei einem anschließenden Brand am Schulzentrum Corneliusfeld brannten Bänke unter einem Vordach.

Um 18.27 Uhr wurde der Löschzug Vorst zu einem Verkehrsunfall auf die Butzenstraße im Stadtteil Vorst alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein PKW aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum gestoßen ist. Dabei wurden die Fahrerin und die Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Personen wurden durch Ersthelfer vorbildlich erstversorgt. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuer transportiert. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Landstraße zwischen Graverdyk und Schmitzheide voll gesperrt.Um kurz nach sieben war dieser Einsatz beendet.

Während der Rückfahrt zur Feuerwache kam es um 19.13 Uhr zu einer neuen Alarmierung, diesmal für die beiden Löschzüge Vorst und St. Tönis. Am Schulzentrum an der Corneliusstraße im Stadtteil St. Tönis brannte eine Bank unter einem Vordach. Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Durch die Flammen- und Rauchausbreitung kam es zu erheblichen Beschädigungen im Bereich des Vordachs und an angrenzenden Räumen. Schnell konnten die Flammen gelöscht und einen Schadenausbreitung verhindert werden. Für Nachlöscharbeiten mussten Teile des Vordachs geöffnet werden. Auch die betroffenen Bereiche wurden kontrolliert und von Brandrauch befreit. Parallel dazu wurden anliegende Unterrichtsräume begangen, hier konnte keine Beschädigung durch Brand oder Rauch festgestellt werden. Nach Rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Bei beiden Einsätzen hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

