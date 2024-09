Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek/Wedel - In zwei Fällen vollendeten die Täter geplante Wohnungseinbruchdiebstähle nicht - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek - Wedel (ots)

In der Nacht auf vergangenen Freitag (05.09.2024, 20.30 Uhr - 06.09.2024, 06.00 Uhr) in Halstenbek und dann am Samstag (07.09.2024, 18.15 Uhr - 21.30 Uhr) in Wedel scheiterten Einbrecher in zwei Fällen bei ihren versuchten Einbruchstaten.

Zunächst versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weidenstraße einzudringen. Von ihrem Vorhaben ließen die Täter ab. Das kann an einer verbauten zweifachen Sicherung liegen. Fest steht, dass der oder die Täter es nicht in die Wohnung geschafft haben und sich unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung entfernten.

Ebenfalls bei einer unvollendeten Tat blieb es am Samstag in der Wedeler Weidenstraße. Dor versuchten der oder die Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hier wurden die Versuche aus unbekannten Gründen abgebrochen.

Für beide Fälle werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen an den jeweiligen Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell