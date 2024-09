Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Nach dem "Ja-Wort" gab es für das Brautpaar Zweisamkeit in 30 Metern Höhe.

Tönisvorst (ots)

Am Samstag, den 21.09.2024 gaben sich Verena Wolf und Jan Gläser gegenseitig das Eheversprechen. Während die beiden im Standesamt in St. Tönis den Bund der Ehe eingingen, wurde auf der auf Hochstraße fleißig vorbereitet. Neben den Familien und Freunden nahmen die Kameraden des Löschzuges St. Tönis und der Betriebsfeuerwehr Saint-Gobain Aufstellung; in beiden Wehren ist der Bräutigam aktiv. Es wurde ein Spalier aus Schläuchen und eine Fahrt mit der Drehleiter vorbereitet. Die Versicherungskauffrau und der Sicherheitsingenieur haben sich auf einer Feier von gemeinsamen Bekannten kennengelernt und sind seit drei Jahren ein Paar. Nach dem Durchschreiten des Schlauchspaliers wurde dem Brautpaar auch durch die Wehr- und Löschzugführung der Feuerwehren gratuliert. Anschließend ging es mit der Drehleiter hoch in die Luft. Gläser selbst fuhr seine frisch angetraute Frau und sich bis auf 30 Meter Höhe. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die beiden einen kurzen Moment der Zweisamkeit über den Dächern von St. Tönis genießen.

Wir wünschen dem Brautpaar, auch auf diesem Wege, alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft.

