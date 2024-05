Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brand in Grundschule

Detmold

Am heutigen Spätnachmittag um 16:50 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Brand in einer Grundschule an der Adolf-Meier-Straße gerufen. Reinigungskräfte stellen eine Rauchentwicklung fest und alarmierten die Einsatzkräfte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Material- / Lagerraum brannte.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte den Brand im Innenangriff schnell löschen. Anschließend wurde das Gebäude gründlich belüftet, um die verbliebenen Rauchgase zu entfernen.

Die Polizei entdeckte an der Einsatzstelle Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal auch der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Pivitsheide sowie der Rettungsdienst. Es wurde niemand verletzt.

