POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2024 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Erlenbach: Kontrolle von Großraum- und Schwertransporten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg in Kooperation mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität auf der Autobahn 6 Schwerlastkontrollen durch. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 1 Uhr wurden auf dem Parkplatz Sulmtal von mehr als 10 Beamtinnen und Beamten insgesamt 15 Fahrzeuge des Schwerverkehrs überprüft und mit Radlastwaagen gewogen. Drei Großraum- und Schwertransporte mussten wegen Nichteinhaltung von Auflagen oder fehlender Genehmigungen und Erlaubnissen die Weiterfahrt untersagt werden. Darunter war ein mit 20,40 Metern überlanger Lkw mit Anhänger, welcher teilbare Ladung in Form eines Mähdreschers mit abmontiertem Mähwerk und Bereifung transportierte. Ein weiteres beanstandetes Fahrzeug hatte ein Gesamtgewicht von 70 Tonnen und war mit einem "Harvester" beladen. Die mitgeführte Ausnahmegenehmigung erlaubte allerdings lediglich 67,5 Tonnen. Ebenfalls die Fahrt nicht fortsetzen durfte der Fahrer eines Fahrzeuges, welcher einen Bagger von Paris nach Tirana transportierte und mit 56 Tonnen gewogen wurde. Der Mann konnte keinerlei Erlaubnisse oder Genehmigungen vorzeigen. Außerdem wurden bei den Kontrollen 15 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeitvorschriften und zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt und geahndet. Insgesamt durften acht Fahrzeuge ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich zwischen Sonntagabend und Donnerstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, gelangte der Täter oder die Täterin auf noch unbekannte Weise ins Innere der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Metzer Straße. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen in Heilbronn-Sontheim einen 30-Jährigen nötigte. Der gesuchte VW Fahrer, dessen Kennzeichen bekannt ist, soll gegen 6.50 Uhr zunächst mit seinem VW von der Max-Planck-Straße in den dortigen Kreisverkehr eingefahren sein und hierbei dem 30-Jährigen, welcher sich bereits mit seinem Pkw im Kreisverkehr befand, die Vorfahrt genommen haben. Anschließend soll der Mann sein Fahrzeug im Kreisverkehr angehalten und eine kurze Diskussion mit dem anderen geführt haben. Der Geschädigte versuchte seine Fahrt fortzusetzen, wurde jedoch durch den VW-Fahrer daran gehindert, in dem dieser sein Fahrzeug immer ein Stück nach vorne bewegte. Als der 30-Jährige schließlich seine Fahrt auf der Max-Planck-Straße in Richtung Charlottenstraße fortsetzen konnte, soll der Gesuchte ihn überholt und erneut ausgebremst haben. Nach einer weiteren kurzen, verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer rief der Geschädigte die Polizei. Als der VW-Fahrer dies wahrnahm, wendete er sein Auto und flüchtete. Das Geschehen soll von dem Fahrer eines schwarzen MINI beobachtet worden sein. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Baumaschinen von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Baumaschinen von einer Baustelle in Heilbronn. Zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, brachen die Täter das Bügelschloss eines Baucontainers in der Wollhausstraße auf und nahmen mehrere Baumaschinen mit. Über die Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Untergruppenbach: Baggerschaufeln gestohlen - Wer hat etwas gesehen

Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle in Untergruppenbach. Gegen 0.40 Uhr begaben sich die Täter zu der Baustelle am Radweg an der Kreisstraße 2086 und flüchteten mit den Schaufeln. Hierfür wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Heilbronn-Untergruppenbach.

