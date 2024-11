Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241101 - 1062 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugen gesucht - 34-Jähriger am Hauptbahnhof überfallen und schwer verletzt - Polizei nimmt Täterduo fest

Frankfurt (ots)

(co) Vor etwa drei Wochen (12. Oktober 2024) kam es in den Morgenstunden am Hauptbahnhof zu einem schweren Raub. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Jetzt werden Zeugen der Tat gesucht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich am Samstag, den 12. Oktober 2024, im Zeitraum von 04:20 Uhr bis 04:35 Uhr ein Raubüberfall auf einen 34-jährigen Mann am Kaisertor. Der 34-Jährige erlitt während der Tat durch Schläge und Tritte mehrere Verletzungen und einen Bruch. Nachdem die Tatverdächtigen das Mobiltelefon des Geschädigten an sich nahmen, flohen sie über die Kaiserstraße in Richtung Moselstraße.

Die herbeigeeilten Polizisten nahmen die zwei Flüchtigen samt Raubgut fest. Diese befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach Auswertung der Aufzeichnungen der Videoschutzanlage rekonstruierte die Polizei die Tathandlungen. Es befanden sich während der Tat mehrere Zeugen im Bereich des Kaisertors, jedoch entfernten sich während der Festnahme sämtliche Zeugen vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 55 311 bei der Kriminalpolizei zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

