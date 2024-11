Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlene E-Scooter gefunden

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag wurden in der Leonard-Frank-Straße zwei E- Scooter gefunden. Eine Recherche ergab, dass es sich bei einem der beiden um Diebesgut aus einer Diebstahlshandlung handelt. Der Halter des Fahrzeuges konnte in der Folge verständigt und ihm sein Roller übergeben wieder werden. Der Halter des zweiten E-Scooters wurde ebenfalls verständigt. Er hatte den Diebstahl vor geraumer Zeit zwar bemerkt, allerdings noch nicht angezeigt. Auch er konnte sein Fahrzeug wieder in Besitz nehmen.

