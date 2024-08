LPI-G: Kleidercontainer in Brand gesetzt

Altenburg (ots) - Altenburg: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 17.08.2024 gegen 15:10 Uhr in der Franz-Mehring-Straße zum Einsatz. Zeugen hatten dort einen Brand in einem Keller eines leerstehenden Hauses gemeldet. Unbekannte Täter hatten in einem Kellerraum gelagerten Müll sowie ein Bettgestell in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Kellerabteile verhindern und den brennenden Unrat schnell löschen. Der Schaden ...

mehr