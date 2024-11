Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinbrand in einem Nebengebäude

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Blankenhain zu einem Kleinbrand in einem Dachstuhl eines unbewohnten Nebengebäudes. Der 70-jährige Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nachbargebäude und hatte den Rauch bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Schwelbrand in einem Kaminrohr. Die Feuerwehr mit 30 Kameraden konnte den Brand noch vor seiner Entstehung unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

