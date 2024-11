Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel von Fahrzeug beschädigt

Stadtroda (ots)

Am Freitag wurde der Polizeiinspektion Saale-Holzland angezeigt, dass ein bislang unbekannter Beschuldigter den rechten Außenspiegel eines in der Geraer Straße in Stadtroda geparkten Pkw Smart vermutlich abgetreten hat. An dem dort seit mehreren Tagen abgestellten Fahrzeug entstand so ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428 640 entgegen.

