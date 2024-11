Menden (ots) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden an der Friedhofstraße ein Kran sowie eine Wand einer Schule mit schwarzer Farbe beschmiert. Auch Warnhinweise können Fake sein und Computernutzer teuer zu stehen kommen: Ein Mendener ist am Samstag in die Falle der Betrüger getappt. Während er am Computer saß, erschien eine Warnmeldung. Angeblich sei sein Computer "gehackt" worden. Er müsse eine ...

mehr