Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vebrennung von Müll führt zu Feuerwehreinsatz

Schmölln (ots)

Am Freitag gegen 09:45 Uhr löste ein unverantwortlicher 32-jähriger Mann in der Gartenanlage Am Lehmgrund einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Der Gartenbesitzer verbrannte Unrat und Müll, was zu einer enormen Rauchentwicklung führte. Vor Ort konnten die Feuerwehrkräfte den Brand löschen. Gegen den Gartenbesitzer wird eine entsprechende Ordnungswidrigkeit gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell