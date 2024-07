Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Pkw-Fahrer angehalten

Meuselwitz (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr führten Polizisten der PI Altenburger-Land bei einem 51-jährigen Seat-Fahrer in der Straße Am Ententeich eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte es sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit einem Alkoholwert von 0,82 Promille unterwegs war. Gegen dem Mann wurde die entsprechende Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell