Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug zerkratzt

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde der Lack eines in der Biberacher Straße in Eisenberg geparkten roten Pkw Opel mutwillig durch einen Unbekannten zerkratzt. Der so verursachte Schaden an dem Fahrzeug beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen können sich an die Polizeistation Eisenberg unter der Rufnummer 036691 750 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 wenden.

