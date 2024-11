Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines Motorrollers - Beutegut im Bachlauf entsorgt

Apolda (ots)

In der Zeit vom Freitagmittag, 22.11.2024 bis Samstagmorgen, 23.11.2024 entwendete ein unbekannter Täter einen in der Jägerstraße in Apolda abgestellten Motorroller und schob diesen bis zu einer nahegelegenen Fußgängerfurt. Als der Täter den Roller starten wollte, stellte er fest, dass dieser defekt war und ließ ihn vermutlich aus Frust in den angrenzenden Bachlauf Am Busbahnhof in Apolda rollen, wodurch ein erheblicher Sachschaden an dem Kleinkraftrad entstand. Der Täter verschwand in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell