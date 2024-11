Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Zweibrücken (ots)

Zu einem Alleinunfall kam es am Montagabend, 11.12.2024, gegen 22.30 Uhr als der 18- jähriger Fahrer eines PKW Renault-Clio auf regennasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit den Kreisverkehr in Ixheim in Richtung Rimschweiler verließ, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und hierbei gegen ein Verkehrsschild stieß. Durch den Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell