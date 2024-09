Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitisprayer ertappt - Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29. September) stellten Bundespolizisten einen Jugendlichen und einen Mann in unmittelbarer Nähe einer Abstellgruppe am Hauptbahnhof Dortmund, nachdem diese einen Zug besprüht hatten.

Gegen 2:20 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass er drei Personen beobachtet habe, die Züge an einer Abstellgruppe am Hauptbahnhof Dortmund beschmierten. Als die Tatverdächtigen den Mitarbeiter der Deutschen Bahn erkannten, flüchteten sie und warfen eine Tasche weg. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit. Unterdessen teilte der Zeuge den Beamten die Fluchtrichtung der Männer mit. Auf Höhe der May-Ayim Straße stellten die Bundespolizisten zwei der Flüchtenden und nahmen diese fest. Die dritte Person konnte nicht festgestellt werden. Zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurden der 15- und 38-Jährige der Bundespolizeidienststelle am Dortmunder Hauptbahnhof zugeführt.

Die weggeworfene Tasche wurde durch den 54-jährigen Zeugen aufgefunden und an die Einsatzkräfte der Bundespolizei übergeben. In dieser befanden sich diverse Sprühdosen, welche die Beamten beschlagnahmten. Zudem beschlagnahmten sie eine Kamera, welche sie bei dem 15-jährigen Deutschen auffanden sowie sein Smartphone. Auch das Mobiltelefon des Dortmunders (38) wurde beschlagnahmt sowie diverse Gegenstände mit Farbanhaftungen.

Nach Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten des Dortmunders (15), erschien dessen Großvater in den Wachräumen und holte diesen ab. Der 38-Jährige durfte seinen Weg nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen selbstständig fortsetzen.

Die Bundespolizisten dokumentierten die Beschädigungen des Zuges und fertigten Lichtbilder von dem ca. 35 qm großem Graffiti an.

Die Deutschen werden sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

