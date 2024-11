Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 12.45 Uhr ereignete sich in der Fruchtmarkstraße ein Verkehrsunfall, als ein schwarzer Peugeot 207 oder 208, mit Zweibrücker Kennzeichen den Abbiegevorgang nach rechts in die Von-Rosen-Straße einleitete, sich dann anders entschied und weiter geradeaus fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich ein bislang unbekannter PKW, welcher sich unmittelbar hinter dem Peugeot befand nach links aus. Ein nachfolgender BMW musste daraufhin stark abbremsen und der dahinterfahrende Skoda fuhr auf diesen auf. Am BMW und am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die beiden anderen Fahrzeuge fuhren weiter. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum PKW Peugeot oder dem anderen unbekannten PKW machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

