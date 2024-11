POL-PDPS: E-Scooter nicht versichert, Fahrer unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots) - Am 09.11.2024, im Zeitraum von 11:00 - 11:40 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes in der Sickingerhöhstraße 4 in Niederauerbach. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Mercedes E200 mit ZW-Kennung beim Ein-/Ausparken im Bereich der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat und bittet diese darum, sich ...

